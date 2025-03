Juventude realiza primeiro teste após o Gauchão e vence time sub-20

Na manhã deste sábado (15), no Centro de Treinamentos do clube, o elenco principal Alviverde enfrentou time sob-20. Foram três tempos de 35 minutos e o time profissional venceu por 3 a 2. Os gols saíram de Jadson, Gabriel Taliari e Luiz Henrique. O sub-20 marcou com Roberson e Lucas Fernandes.

No segundo tempo, o treinador começou com Marcão; Reginaldo, Kawan, Marcos Paulo e Felipinho; Davi Goés, Mandaca e Nenê; Pernambuco, Giovanny e Ronie Carrilo.

O Verdão estreia na Série A do Brasileiro no dia 29, no Estádio Alfredo Jaconi, diante do Vitória. Já o sub-20, do técnico Filipe Dias, entra em campo na próxima quarta-feira (19), diante do Cuiabá, pelo Brasileirão da categoria, fora de casa.