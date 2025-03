Com lesão muscular, goleiro vira dúvida do Juventude para a estreia no Brasileirão

O Juventude pode ter um desfalque importante para a largada do Brasileirão. O goleiro Gustavo acusou uma lesão muscular na coxa direita, após o confronto de volta das semifinais do Gauchão, e está em processo de recuperação.

O clube não divulgou oficialmente a gravidade da lesão, nem o tempo estimado para a volta aos treinos. De toda forma, o jogador é dúvida para a estreia contra o Vitória, no dia 29 de março, no Alfredo Jaconi. É pouco provável que ele atue nos amistosos da próxima semana, contra Azuriz-PR e Criciúma-SC.

No elenco alviverde, as alternativas para o gol são Marcão, que foi contratado nesta temporada, além do jovem Zé Henrique.