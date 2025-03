Juventude define amistosos e realiza jogo-treino com o time sub-20 neste sábado

Ju realiza atividade contra sub-20 do clube, na manhã deste sábado. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto ainda busca os últimos reforços para a largada no Campeonato Brasileiro, o Juventude segue em sua intertemporada. Neste sábado (15), o grupo do técnico Fábio Matias vai realizar o seu primeiro jogo-treino após a eliminação no Estadual.

A movimentação vai ocorrer no CT do clube, a partir das 10h, contra o time sub-20 do Verdão, que estreia na próxima semana no Brasileiro da categoria. Serão três tempos de 35 minutos, que vão servir para o treinador observar todo o elenco. A atividade não será liberada para o acesso de torcedores.

O Juventude ainda encaminhou outros dois amistosos para a próxima semana. Na sexta-feira (21), vai receber o Azuriz-PR, no CT alviverde. No dia 22, com portões fechados, vai enfrentar o Criciúma-SC, no Estádio Alfredo Jaconi.