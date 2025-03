Após duas prorrogações, Caxias derrota o Paulistano e chega a sua 10ª vitória no NBB 

Caxias do Sul Basquete venceu mais uma no Ginásio do Sesi. Thais Sousa / CXSB / Divulgação

Não foi fácil, mas o Caxias do Sul Basquete chegou a sua terceira vitória seguida e a 10ª no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. Contra o Paulistano, na tarde deste sábado (15), a equipe da Serra venceu pelo placar de 99 a 95. Contudo, o Gambá precisou da prorrogação. Foram dois tempos adicionais, de cinco minutos, depois de dois empates seguidos.

Para o compromisso, o técnico Rodrigo Barbosa não contou com Vitor Borges, com uma virose. Larry, Schamell e Tom não estavam 100% na partida, também com uma indisposição. Mesmo assim, o trio foi utilizado no jogo. O cestinha da partida foi Betinho com 22 pontos.

Agora, o Caxias, 14º colocado, vai para uma sequência de três jogos longe da Serra. Nos dias 26, 29 e 31, a equipe enfrenta Minas, Bauru e Franca, respectivamente.

O JOGO

Após começar o jogo atrás no placar, com 5 minutos para o fim do primeiro quarto, o Caxias do Sul Basquete conseguiu igualar em 8 a 8. Contra um adversário jovem e intenso, o Caxias enfrentou algumas dificuldades na pressão ofensiva e defensiva. Com uma cesta de Luan, no garrafão, o Gambá encostou no time paulista, 13 a 12. Com 25 segundos para o fim, Schamell fez uma bela cesta de três no fundo de quadra e virou para o time da Serra, 17 a 15. Com fim do primeiro quarto, o Caxias tinha a vantagem de 18 a 17.

Mesmo descontado, Shamell abriu o segundo período com mais dois pontos para o Gambá, 20 a 17. Com metade do tempo decorrido no quarto, a vantagem do time de Rodrigo Barbosa aumentou. Bem defensivamente e recuperando bolas importantes, o Caxias chegou aos 26 a 19, forçando o pedido de tempo do técnico do Paulistano. No retorno, o jogo ficou mais truncado. Betinho após um lance livre e um chute de três, fez o Gambá abrir 10 de vantagem, com 32 a 22. E aumentou para 11, com mais um lance livre de Fabrizzio.

VOLTA DO INTERVALO

No recomeço, Betinho emendou cestas em sequência e fez 46 a 37 para o Gambá. Mas no decorrer do período, a vitória parcial no terceiro quarto foi do Paulistano, por 20 a 18. No placar geral, a equipe da Serra venceu por 58 a 57. Por um ponto, o jogo ficou equilibrado. Precisando se impor no último quarto, a concentração foi determinante.

No último período da partida, o Caxias começou levando uma falta técnica do Schamell. O lance foi convertido pelo Paulistano, 58 a 58. Porém, o Caxias foi sólido em quadra e dominou as ações nos últimos até a metade do tempo de jogo. Faltando 2min para zerar o cronometro, a equipe de Rodrigo Barbosa tinha o placar do seu lado, 74 a 66.

Entretanto, a distância caiu novamente para um ponto, no minuto final. Com 74 a 73, o Caxias desperdiçou com Vini Chagas e ainda teve uma falta. Bruno deixou tudo igual e virou no lance livre, 75 a 72 para os visitantes. A resposta veio no ataque seguinte. Betinho, de três, aos 21 segundos para o fim. No último ataque, com 77 a 77 no placar. Betinho tentou a sorte no último ataque, mas a bola bateu no aro e o jogo terminou empatado.

PRORROGAÇÃO

Com mais cinco minutos de jogo, o Caxias iniciou fazendo 80 a 79, com Schamell. Com 3min decorridos, Vini Chagas fez 85 a 84 para a festa dos 1.267 torcedores presentes no Ginásio do Sesi. Porém, novamente o placar ficou igual, 87 a 87, com 13 segundos para zerar o tempo. Após uma recuperação de bola, Fabrizzio não conseguiu concluir para finalizar e mais um empate na partida.

PRORROGAÇÃO PARTE II