Caxias Basquete supera o Vasco e conquista primeira vitória no NBB em 2025

Shamell foi o cestinha da equipe caxiense Gabriel Trindade Pinto / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete estreou com o pé direito no Ginásio do Sesi em 2025. Com uma grande atuação coletiva, a equipe derrotou o Vasco por 88 a 82, na noite desta terça-feira (4). Foi o quarto triunfo como mandante e o sexto dos comandados de Rodrigo Barbosa no NBB.

Com o resultado, o Caxias acumula agora seis triunfos e 16 derrotas, mesma campanha de Botafogo e Fortaleza.

O próximo compromisso do time gaúcho será contra outro carioca. Na quinta-feira (6), o adversário será o Botafogo, às 20h, novamente no Ginásio do Sesi.

Na estreia dentro de casa em 2025, o primeiro período do Caxias Basquete teve o ala Betinho como o principal destaque no ataque. Ele anotou 13 dos 26 pontos da equipe no quarto e comandou o time para abrir uma importante vantagem de 26 a 18.

Com uma equipe experiente e uma defesa mais agressiva em Betinho, o Vasco reagiu no segundo quarto. Mesmo que a equipe do técnico Rodrigo Barbosa tenha conseguido reduzir o ataque do adversário a 16 pontos, não foi tão efetivo na sua produção. Léo Cravero, com duas enterradas, impediu que o Vasco igualasse o marcador. Na saída para o intervalo, 37 a 34 para os caxienses.

A terceira parcial teve a manutenção do equilíbrio. Com Shamell chamando a responsabilidade no ataque e os dois times se alternando na liderança, o duelo foi para o último período empatado: 61 a 61.

Os 10 minutos finais foram emocionantes e tensos. Aproveitando melhor os ataques e com uma forte defesa, o Caxias abriu oito pontos de vantagem e depois soube administrar a vantagem. No fim, 88 a 82.

O vascaíno Paulichi, com 32 pontos, foi o cestinha da partida. No Caxias, Shamell anotou 24 e Betinho contribuiu com 22. Fabrizzio terminou a partida com 16 pontos, sete rebotes e quatro assistências.