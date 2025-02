Caxias Basquete derrota o Botafogo e retorna à zona de classificação do NBB

Vini Chagas (D) foi o principal cestinha da equipe caxiense Matheus Magnani / Caxias Basquete, Divulgação

O Caxias do Sul Basquete arrancou a segunda vitória seguida no NBB. Em um confronto direto, a equipe gaúcha derrotou o Botafogo por 78 a 67, na noite desta quinta-feira (6). Depois dos dois resultados diante dos cariocas, o resultado faz o Gambas subir para a 16ª colocação, dentro da zona de classificação aos playoffs.

O time caxiense só terá mais um compromisso em fevereiro. O jogo será diante do Brasília, na capital federal, na quarta-feira, 12 de fevereiro, às 20h.

No confronto direto desta quinta-feira, o primeiro quarto foi de domínio do Caxias Basquete. Com Vini Guedes tomando conta do garrafão ofensivo e um bom trabalho coletivo, o time do técnico Rodrigo Barbosa abriu dois dígitos de vantagem logo cedo. Mesmo com as mudanças na formação, o período inicial se encerrou com 24 a 11 para os gaúchos.

O segundo quarto já começou diferente. Com duas cestas do perímetro, o Botafogo reduziu a vantagem dos donos da casa. Sofrendo com as faltas, a equipe da casa demorou para encaixar a marcação. Mesmo assim, não deixou o adversário se aproximar. Com grande atuação do paraguaio Fabrizzio, comandando os ataques, o Caxias foi para o intervalo com 11 de diferença: 43 a 32.

Na volta dos vestiários, o duelo foi marcado pela intensidade da marcação carioca. Agressivo em direção ao aro, o Botafogo conseguiu melhorar na partida e ser mais eficiente na marcação. Com isso, reduziu a vantagem caxiense para quatro pontos. Com 19 a 12 na parcial a favor dos cariocas, o placar ficou em 55 a 51 para o Caxias.

Com a necessidade de vitória para os dois times, os últimos colocados do NBB, o jogo ganhou em emoção. Com dois minutos, o Botafogo empatou a partida. O Caxias respondeu em um contra-ataque rápido convertido por Shamell e em uma cesta de três de Isaac.

Para deixar o duelo ainda mais tenso, o Caxias acabou perdendo Betinho, excluído da partida após duas faltas técnicas por "flop", quando o jogador tenta cavar uma falta de forma exagerada. E, diante da dificuldade, apareceram os protagonistas no ataque: Fabrizzio, Vini Chagas e Shamell. Mais eficiente que o rival, o time caxiense fechou a partida vencendo por 78 a 67.

Vini Chagas e Betinho foram os cestinhas do Caxias com 17 pontos. Shamell contribuiu com 16.