Relembre as últimas oito estreias do Juventude no Campeonato Gaúcho

Juventude venceu o Santa Cruz, 1 a 0, no ano passado. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude inicia o Campeonato Gaúcho 2025, nesta quarta-feira (22), às 19h30min, diante do Ypiranga, no Estádio Alfredo Jaconi. O Verdão venceu na estreia do ano passado, por 1 a 0, diante do Santa Cruz.

Antes, a última vitória tinha sido em 2019 contra o Pelotas. Nas últimas oito temporadas, o Juventude tem duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Relembre as estreias do Juventude desde 2017

2017- Juventude 0x0 Brasil-Pel - 29/01/2017

Juventude, do meia Hugo, empatou em 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Na temporada 2017, o ano seguinte ao acesso à Série B, o Juventude começou o Gauchão com uma incógnita no comando. Paulo César Parente era treinador.

Em jogo truncado, o Verdão empatou em 0 a 0 com o Brasil-Pel. O time alviverde atuou com: Douglas; Bruno Ribeiro, Anderson Marques, Ruan e Pará; Wanderson, Lucas, Wallacer (Hugo), Felipe Lima e Murilo (Caprini); Caion (Sananduva).

2018 - Brasil-Pel 3x1 Juventude - 17/01/2018

Ju perdeu para o Brasil-Pel no Estádio Bento Freitas. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O Ju perdeu em 2018 na estreia. Novamente contra o Brasil-Pel, o time alviverde criou uma série de chances de gol, mas falhas individuais foram decisivas para a derrota em Pelotas. 3 a 1 para o Brasil-Pel, no Estádio Bento Freitas.

A equipe alviverde era comandada por Antônio Carlos Zago e atuou com: Matheus Cavichioli; Vidal, Micael, Maurício e Mateus Santana; Amaral (Caprini), Bruninho, Bruno Ribeiro (Denner) e Felippe Matheus (Gabriel Valentini); Jô e Guilherme Queiroz.

2019 - Pelotas 0x1 Juventude - 20/01/2019

Jogadores do Juventude comemoram o gol da vitória no Aldo Dapuzzo. Felipe Nyland / Agencia RBS

O ano de 2019 marcava o início de uma reconstrução alviverde após o rebaixamento para a Série C. O primeiro jogo daquela temporada foi diante do Pelotas, no Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. Com um gol do meia Denner, cria da base, o time, então treinado por Luiz Carlos Winck, venceu por 1 a 0.

O Juventude atuou com: Marcelo Carné, Vidal, Genílson, Victor Salinas e Lucas Pavone; Rafael Jataí, Mateus Santana e Bruno Camilo (Rodrigo Ancheta); Gabriel Valentini (Dimitry) e Denner (Dionas Bruno); Dalberto.

2020 - Juventude 0x1 Inter - 23/01/2020

Juventude foi derrotado em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Um ano depois, o Juventude iniciou tropeçando em casa. Em jogo marcado por lances polêmicos, o time alviverde foi derrotado, no Estádio Alfredo Jaconi, por 1 a 0, para o Inter. O gol colorado foi marcado por Thiago Galhardo, ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti.

A equipe de Marquinhos Santos jogou boa parte da partida com um jogador a menos, após expulsão do zagueiro Genilson, no lance que originou o gol. O Ju atuou com: Marcelo Carné; Samuel Santos, Genilson, Reynaldo e Eltinho (Felippe); João Paulo; John Lennon, Marciel, Pedro Ken (Clayton) e Bruno Alves; Wallace (Odivan).

2021 - Inter 1x0 Juventude - 01/03/2021

Verdão foi derrotado no Beira-Rio. Marco Favero / Agencia RBS

A estreia do Juventude no Campeonato Gaúcho e na temporada 2021 foi com um tropeço. A equipe alviverde foi até Porto Alegre enfrentar o Inter no Estádio Beira-Rio e perdeu por 1 a 0. O gol colorado foi marcado por Guilherme Pato, aos 13 minutos do primeiro tempo, e o Verdão não conseguiu a reação para empatar.

O time de Marquinhos Santos jogou com: Marcelo Carné; Igor (Paulo Henrique), Cleberson, Emerson e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha (Renan Bressan) e Yago (Sorriso); Matheuzinho, Capixaba (Roberto) e Matheus Peixoto (Rafael Grampola).

2022 - Juventude 1x2 Inter - 26/01/2022

Juventude perdeu em casa para o Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2022 não foi nada bom para o Juventude e já começou com derrota. Na estreia do Gauchão novamente diante do Inter, no Estádio Alfredo Jaconi, tropeço. Mesmo com uma boa atuação, especialmente na primeira etapa, o time alviverde foi derrotado por 2 a 1. Maurício e Yuri Alberto marcaram para os colorados, enquanto Ricardo Bueno, de pênalti, descontou.

O time então treinado por Jair Ventura atuou com: William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes), William Matheus; Jadson, Darlan, Chico (Hélio Borges); Capixaba (Dudu), Guilherme Parede (Rodrigo Bassani), Ricardo Bueno (Vitor Gabriel).

2023 - Inter 2x2 Juventude - 21/01/2023

Rodrigo Rodrigues marcou um dos gols do Juventude. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude iniciou o Gauchão 2023 com vários desfalques, mas conseguiu ter uma boa atuação e um resultado satisfatório em sua primeira partida. No Beira-Rio, o time treinado por Celso Roth ficou duas vezes na frente do placar, e empatou em 2 a 2 com o Inter. Os estreantes Rodrigo Rodrigues e Echaporã fizeram os gols da equipe alviverde, enquanto De Pena e Pedro Henrique anotaram para o Colorado.

O Juventude atuou com: Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean Irmer, Mandaca, Emerson Santos e Jadson; David e Rodrigo Rodrigues.

2024 - Juventude 1x0 Santa Cruz - 20/01/2024

Erick Farias marcou o gol da vitória na estreia alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude dava a sua primeira amostragem sob o comando do técnico Roger Machado no Gauchão. A equipe demonstrou bom toque de bola, sobretudo nos primeiros 20 minutos de partida. No final, vitória alviverde sobre o Santa Cruz, por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2024. O gol foi marcado pelo centroavante Erick Farias, logo aos oito minutos. A partida foi disputada no Estádio Montanha dos Vinhedos.