"Teremos um grande grau de dificuldade", diz técnico do Ypiranga sobre o Juventude

Matheus Costa é o técnico do Ypiranga. Pablo Nunes / YFC / Divulgação

A semana marca o começo do Campeonato Gaúcho 2025. O Juventude estreia diante do Ypiranga, na quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. O time de Erechim será comandado por Matheus Costa, treinador de 38 anos, que assumiu o cargo em outubro do ano passado no lugar de Thiago Carvalho.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o técnico do Canarinho comentou sobre o confronto diante do Juventude e as dificuldades projetadas para a estreia.

— Teremos um grande grau de dificuldade para enfrentar uma equipe que dispensa comentários. O momento que está passando e se mantendo na Série A. Apesar da derrota, o Juventude fez uma excelente partida contra o Boca. Então, vejo um grande grau de dificuldade para nós. A gente vem se preparando para competir da melhor forma possível e buscar pontuar no início da competição que é de extrema importância para nós — avaliou Matheus Costa.

Em outubro do ano passado, o Ypiranga era treinado por Thiago Carvalho, ex-Caxias, mas o profissional pediu demissão para aceitar outra proposta. Então, o clube de Erechim contratou Matheus Costa. A equipe estava na disputa da Copa FGF. Ali, já iniciava o trabalho para 2025. Para esse ano, chegaram 16 jogadores.

— Eu chego bem no término da temporada de 2024. O nosso primeiro grande objetivo era analisar o elenco para ver as possibilidades de renovações ou não e estar atento ao mercado para ver nossas contratações. Conseguimos mesclar bastante experiência com juventude, mas acima de tudo um elenco com muita vontade de vencer. Tivemos aproximadamente 45 dias de preparação. Temos que iniciar muito bem a competição pontuando e obviamente ter o fator casa sendo fundamental para nós e porque são oito jogos em 24 dias — revelou o técnico, que completou:

— Uma reformulação muito grande. Alguns atletas acabaram se valorizando ao natural em virtude da temporada que fizeram indo até a última rodada dependendo somente de si para buscar o acesso à Série B. O orçamento da temporada de 24, em comparação, para essa temporada de 25, caiu pela metade. Então tivemos que ter muita habilidade e parabenizar a diretoria também por toda a capacidade. Mesmo caindo pela metade do orçamento, temos conseguido montar uma equipe tão competitiva quanto. E agora a gente realmente precisa demonstrar nos jogos que nós temos pela frente.

Elenco teve mudanças para a temporada 2025. Pablo Nunes / YFC / Divulgação

Entre os reforços do Ypiranga está o volante João Paulo, 39 anos, ex-Juventude. Outro nome é o lateral-direito Vitor Marinho, 23, oriundo na base do Botafogo.

— A gente buscou primeiro atletas que tinham a vivência de conhecer o Campeonato Gaúcho como João Paulo, que inclusive conhece o adversário da nossa estreia. Teve um bom momento no Juventude. Contratamos atletas de muita projeção e muito potencial como o Vitor Marinho que foi um destaque na base do Botafogo teve a experiência já na Série C pelo ABC. Então, conseguimos mesclar experiência com vivência em Campeonato Gaúcho com juventude e com projeção e potencial para estar competindo junto com todo o nosso elenco — finalizou o treinador.