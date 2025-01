Saiba quantos jogadores do Juventude vão disputar o Gauchão pela primeira vez

Verdão inicia a competição diante do Ypiranga, na quarta-feira (22). Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A estreia do Juventude no Campeonato Gaúcho 2025 ocorre na quarta-feira (22). O Verdão recebe o Ypiranga, a partir das 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. E, além de se apresentarem oficialmente ao torcedor, muitos atletas vão conhecer pela primeira vez o ambiente do nosso Estadual.

Para 21 dos 31 atletas do elenco de Fábio Matias este será o primeiro Gauchão que terão a oportunidade de disputar. Com isso, 67,7% do elenco alviverde é estreante na competição estadual.

Dos 14 reforços contratados, o goleiro Marcão já esteve no Brasil-Pel, em 2019, mas participou de apenas um jogo na Série B. Zé Henrique e Dida, da base, ainda não atuaram pelo Estadual dos profissionais.

Na defesa, de volta ao Jaconi em 2025, o lateral-direito Reginaldo também não teve a chance de jogar um Gauchão. Ele chegou ao clube para a disputa da Série B em 2023, depois de se destacar no estadual de São Paulo, pelo Água Santa. Outros três laterais vão estrear no certame: Felipinho, Marcos Paulo e Ewerthon. Já os estreantes na zaga são o venezuelano Wilker Ángel, além de Cipriano, Adriano Martins e Abner, que só entrou em campo no Brasileirão e na Copa do Brasil.

No meio-campo, o Verdão terá Davi Góes, o colombiano Daniel Giraldo e Dudu Vieira como novidades no regional.

Já os estreantes no ataque serão Petterson, Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambuco, Giovanny Bariani, o jovem Caíque e o atacante Gabriel Taliari, que esteve lesionado na edição de 2024 do torneio.

Não foram incluídos no grupo os meio-campistas Caíque e Daniel Peixoto que, por estarem em recuperação de lesões no joelho, estão fora da competição.

Os jovens Pedro e Luiz Henrique, que chegaram a treinar no elenco principal, ainda não têm presença confirmada no elenco de Fábio Matias e não foram colocados nesta relação. Outros garotos que disputaram a Copa São Paulo podem ser chamados e também seriam estreantes, casos do meia Gui Teixeira e do atacante Miguel.

Mais um Gauchão

Em contrapartida, 10 atletas do elenco alviverde já disputaram o Campeonato Gaúcho pelo menos uma vez: o goleiro Gustavo (pelo Novo Hamburgo), o lateral Alan Ruschel, o zagueiro Rodrigo Sam (que se recupera de uma lesão no púbis e tem chances de jogar a reta final), os meio-campistas Mandaca, Jadson, Kelvi, Jean Carlos e Nenê, além dos atacantes Erick Farias e Gilberto.

Já jogaram o Gauchão

:: Goleiro: Gustavo

:: Lateral: Alan Ruschel

:: Zagueiro: Rodrigo Sam

:: Meio-campistas: Mandaca, Jadson, Kelvi, Jean Carlos e Nenê

:: Atacantes: Gilberto e Erick Farias

Estreantes

:: Goleiros: Marcão, Zé Henrique e Dida

:: Laterais: Reginaldo, Ewerthon, Felipinho e Marcos Paulo

:: Zagueiros: Adriano Martins, Cipriano, Wilker Ángel e Abner;

:: Meio-campistas: Daniel Giraldo, Dudu Vieira e Davi Góes

:: Atacantes: Petterson, Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambuco, Giovanny Bariani, Caíque e Taliari