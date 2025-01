Caxias deve ter retorno de atacante para enfrentar o Brasil-Pel e zagueiro é dúvida 

Atacante Calyson sofreu uma pancada na véspera do começo do Gauchão 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias se reapresentou nesta segunda-feira (27) no CT Baixada Rubra. Depois da derrota sofrida para o Grêmio, o time foca o duelo diante do Brasil-Pel, quarta-feira (29), às 21h30min, no Estádio Centenário. Será o primeiro compromisso em casa no Gauchão.

O técnico Luizinho Vieira terá somente um dia para definir o time. A atividade desta segunda foi regenerativa para os atletas que atuaram mais tempo no jogo de domingo, em Porto Alegre. O treino desta terça irá definir a equipe que pegará o Xavante. O trabalho será no período da noite para o elenco se ambientar com a iluminação do Centenário e também ao gramado, que passou por melhorias.

A tendência é que o técnico Grená tenha um retorno para a partida contra o Xavante. O atacante Calyson ficou de fora dos dois últimos jogos após uma dividida com o zagueiro Alan. O jogador sentiu um desconforto no joelho. Porém, uma dúvida permanece. O técnico não garantiu o retorno do meia Tomas Bastos ao setor de armação.

— É a expectativa que o Calyson possa voltar na próxima partida, o Thiago Coelho preocupa, da mesma forma o Alan também que foi um trauma junto com o Calyson no treinamento. Enfim, são os problemas que vão acontecendo, são jogadores importantes, o Mantuan já começou a transição no campo para poder recondicionar e a gente ganhar o Bastos também de poder retornar o mais rápido possível. São peças importantes que num contexto e num breve período aí o retorno deles para acrescentar qualidade ao nosso elenco — comentou o técnico Luizinho Vieira.