Do que o Juventude precisa para garantir classificação na Copa Sul-Americana

Elenco do Juventude segue focado no segundo objetivo da temporada, uma vaga na Copa Sul-Americana.

Depois de gabaritar a matemática para garantir a permanência na Série A do Brasileirão, o Juventude está muito perto de tirar mais um 10. Neste domingo (8), o Verdão entra em campo pela última rodada do Brasileirão diante do Cruzeiro, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. E a equipe está muito próxima de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana 2025.