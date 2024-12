Decisão do Gaúcho de Rally 4x4 acontece no próximo sábado

Competidores disputam premiações na última etapa da competição. Uillian Vargas / Aparados Off-Road

No próximo sábado (7), acontece a final do Gaúcho de Rally 4x4, em São Francisco de Paula. Serão aproximadamente 100km pelas estradas da região.

Para ingressar na disputa é preciso um carro 4x4, piloto, navegador e um celular, para instalação do aplicativo que auxilia na navegação. No valor da inscrição estão inclusas duas camisetas, cobertura fotográfica e apuração dos resultados. As três melhores duplas ganham troféus. Inscrições aqui.

— Preparamos uma etapa digna de final de campeonato. Para isso, a planilha tem diversas mudanças de direção, que vão exigir atenção dos participantes para não perder o caminho e, muito menos, deixar de cumprir a média determinada na planilha — conta Alexandre Rech, diretor geral do evento.

Leia Mais São Francisco de Paula recebe a decisão do Gaúcho de Rally 4x4

O grid também conta com participantes de outros estados, como Santa Catarina e Minas Gerais. Enedson Gomes e Anna Campos, um casal mineiro, relata sua experiência.

— Participamos do Aparados Off-Road (que tem a mesma organização do Gaúcho), e adoramos a qualidade técnica das etapas e a estrutura da organização! Decidimos ir novamente ao Sul do País, para passar por outras paisagens e conhecer outras pessoas — comentou Anna.

O parque Mátria Parques de Flores, onde acontece a chegada dos competidores, está com 50% de desconto no ingresso para os inscritos no rally, familiares e amigos.

#PartiuTuia

A nova categoria tem o incentivo do influenciador digital do segmento off-road Everson Chuck. O objetivo é mostrar para o público que participar de um rally de regularidade é mais simples do que se imagina.

Programação

6/12 (sexta-feira)

19h: Entrega dos kits (Taylor's Pub)

20h30min: Encerramento das inscrições.

7/12 (sábado)

8h: Entrega dos kits (Hotel Cavalinho Branco)

9h30min: Largada (Lago São Bernardo)

13h30min: Previsão de Chegada (Mátria Parque de Flores)

15h45min: Premiação