A cidade de São Francisco de Paula foi a escolhida para sediar a grande final do campeonato Gaúcho de Rally 4x4. No dia 7 de dezembro, pilotos e navegadores do rally de regularidade vão encarar cerca de 100 km de prova, em uma região que esbanja belezas naturais – afinal, São Chico (como é carinhosamente chamada) está localizada entre os parques Aparados da Serra e Serra Geral.