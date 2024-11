O Caxias não fez nenhum anúncio oficial ainda, mas tem reforços acertados para a próxima temporada. Os jogadores encaminhados para vestir a camisa grená têm pré-contrato assinado. Um desses nomes é o meia-atacante Calyson, 31 anos, que disputou a Série C pelo Londrina nesta temporada. Inclusive, enfrentou o time grená na 14ª rodada, com vitória dos paranaenses por 2 a 0, no estádio do Café.