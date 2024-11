O volante Guilherme Mantuan, 27 anos, é um dos nomes encaminhados com o Caxias para a próxima temporada. O jogador surgiu na base do Corinthians e lá permaneceu até 2018. Seu último clube foi o Botafogo-PB nesta temporada. Neste ano, também jogou no Amazonas, onde foi treinado pelo técnico Luizinho Vieira.