Todo ano a discussão dos clubes participantes das Séries C e D do Brasileiro é a mesma: a mudança da fórmula de disputa. O Caxias conviveu com isso quando fazia parte da Quarta Divisão e, tão logo conquistou o acesso, o presidente da época, Mario Werlang, já defendia a mudança de regulamento para o sistema de pontos corridos. Mas a ideia nunca foi colocada em prática por questões financeiras e de calendário apertado, segundo a CBF.