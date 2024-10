Enquanto o primeiro debate sobre a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) só acontecerá no Conselho Deliberativo no dia 14, a nova gestão do Caxias está trabalhando para deixar o clube estável financeiramente. Roberto de Vargas assumiu a presidência em setembro e já arregaçou as mangas para fazer com que o Grená diminua seu déficit.