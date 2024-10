Parceria no futuro? Notícia

"O Caxias é um bom time para virar uma SAF", afirma presidente Roberto de Vargas

Clube irá debater viabilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol em encontro entre conselheiros marcado para segunda-feira (14), às 18h45min, no Salão Nobre do Estádio Centenário

13/10/2024 - 10h30min