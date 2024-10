De volta Notícia

"Nunca fiquei tanto tempo fora", afirma meia do Juventude no seu retorno

Jean Carlos já treina com o elenco de jogadores do técnico Jair Ventura e pode voltar ao time diante do Palmeiras, domingo (20), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi

16/10/2024 - 17h23min Atualizada em 16/10/2024 - 17h24min