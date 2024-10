Quartas de final Notícia

Juventude perde e Gramadense arranca empate com o Inter pelo Gauchão sub-20

Verdão sofreu 1 a 0 para o Futebol com Vida. Equipe de Gramado ficou no 1 a 1 com o Colorado, em Alvorada. O mata-mata teve ainda a derrota da Apafut para o São José, em Caxias do Sul

16/10/2024 - 17h59min Atualizada em 16/10/2024 - 18h02min