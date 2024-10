O Juventude tem neste sábado (26) o primeiro dos oito jogos que ainda restam para o fim do Brasileirão. Com o objetivo principal de permanecer na elite nacional, o Verdão precisa voltar a vencer. Já são quatro partidas de jejum. Pela frente, o poderoso Flamengo, às 16h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.