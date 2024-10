O Juventude terá pela frente um adversário duríssimo no retorno da Série A após a parada da Data Fifa. Vice-líder do Brasileiro 2024 e bicampeão da competição, o Palmeiras está no cominho alviverde. O encontro será domingo (20), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Para atrair mais público, o Papo vai realizar uma programação especial desde às 16h com a Oktoberpapo, na Estação Jaconera, na rua Hércules Galló.