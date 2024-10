5 a 3 Notícia

Em jogaço de oito gols, Juventude perde para o Palmeiras no Alfredo Jaconi

Resultado deixa a equipe de Jair Ventura na 14ª colocação, só dois pontos à frente do Z-4. Próximo desafio será diante do Flamengo, no Rio de Janeiro

20/10/2024 - 22h14min Atualizada em 20/10/2024 - 22h46min