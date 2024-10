Na prancheta Notícia

As três possíveis escalações do Juventude para encarar o Palmeiras

Com reforços vindos do departamento médico, técnico pode repetir formação que levou o alviverde às quartas de final da Copa do Brasil. Time ainda tem mais um treino antes de encarar o Palmeiras no Brasileirão

18/10/2024 - 17h42min