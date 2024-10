Ajustes finais Notícia

Jair Ventura tem time do Juventude definido e fala sobre duelo com Palmeiras

Treinador concedeu entrevista coletiva antes do jogo do próximo domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi. Partida marca o retorno do Brasileirão para os últimos nove jogos após a Data Fifa

18/10/2024 - 16h39min Atualizada em 18/10/2024 - 17h39min