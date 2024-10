O técnico Jair Ventura não poderá contar com o centroavante Gilberto diante do Palmeiras. Nos números, o camisa 9 titular não vive um bom momento no Brasileirão. Ele tem apenas um gol marcado diante do Grêmio, no 3 a 0, mas taticamente e tecnicamente leva vantagem sobre o seu concorrente, Ronie Carrillo.