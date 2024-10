O América-RN demonstrou interesse em um dos principais nomes do elenco do Caxias em 2024: o meia Tomas Bastos. Mas o atleta prorrogou seu contrato com o Grená nesta quarta-feira (30). No entanto, o vínculo do jogador com o clube será de mais três meses. Sendo assim, ele poderá deixar o Estádio Centenário em 2025.