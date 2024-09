Presença de craque Notícia

"Vai ser muito bom voltar a Caxias do Sul", projeta Falcão sobre o Jogo do Rei

Evento com o maior nome da história do futsal brasileiro vai reunir ainda ex-atletas de futebol e figuras conhecidas nas redes sociais nesta sexta-feira (13), no Ginásio do Sesi

12/09/2024 - 13h44min