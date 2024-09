Velocidade na Serra Notícia

Segundo dia do Aparados Off-Road honra a tradição gaúcha

No Dia do Gaúcho, a chuva apareceu nos Campos de Cima da Serra e tornou a aventura ainda mais desafiadora para as categorias do rally de regularidade e passeio. A quarta edição do evento termina neste sábado (21), em Cambará do Sul

21/09/2024 - 13h46min