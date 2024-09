No STJD Notícia

Presidente do Caxias viaja ao Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre o caso Yuri Ferraz

Mario Werlang irá acompanhado do departamento jurídico do clube, do vice de futebol Paulo Cesar Santos e do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman. Esclarecimentos serão feitos na quinta-feira (12)

10/09/2024 - 15h48min Atualizada em 10/09/2024 - 15h56min