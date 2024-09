Em um jogo fraco tecnicamente e de poucas oportunidades, o Juventude ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, na noite desta quinta-feira (5), na Arena Pantanal, em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa a equipe alviverde na 13ª colocação com 29 pontos. O adversário continua na vice-lanterna, com 22.