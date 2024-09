Velocidade com belezas naturais Notícia

Aparados Off-Road entra na reta final dos preparativos para a quarta edição

AGPNTB trabalha nos últimos detalhes do desafio, que começa no próximo dia 18. Com quatro categorias de competição e passeio, o evento percorrerá a região dos Campos de Cima da Serra

13/09/2024 - 15h23min