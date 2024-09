Dois duelos entre serranos finalizaram a quinta rodada do Gauchão sub-20. Na segunda-feira (23), a Apafut venceu o Brasil-Far, nas Castanheiras, por 4 a 1. O resultado deixou a equipe de caxiense na 4ª colocação do Grupo A, com oito pontos. Já o time de Farroupilha, é 5º colocado, com quatro.