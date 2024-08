Após nove jogos seguidos com comando de Jair Ventura e sem muito tempo entre as partidas, o treinador do Juventude ganhou dias preciosos para recuperar o grupo de atletas. A equipe retornou de Curitiba com uma vitória, no domingo, pelo placar de 2 a 1, em cima do Athletico-PR pela 23ª rodada do Brasileirão.