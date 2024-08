Saiu a primeira vitória do Juventude fora de casa na Série A do Brasileiro. Em Curitiba, a equipe de Jair Ventura derrotou o Athletico, por 2 a 1, na noite de domingo, e subiu para a 11ª colocação, com 28 pontos. Nenê e Yan Souto marcaram os gols do Verdão. Nikão fez para os donos da casa.