Juventude conhece datas e horários dos confrontos com o Corinthians pela Copa do Brasil

Equipes vão duelar por uma vaga entre os semifinalistas do torneio nacional. Partida de ida ocorre em Caxias do Sul. Verdão é o único representante gaúcho que segue vivo no torneio

21/08/2024 - 21h12min Atualizada em 21/08/2024 - 21h20min