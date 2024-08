O dia 24 de agosto marcou o último jogo oficial do Caxias em 2024. Eliminado e sem classificar para a segunda fase da Série C, o time grená cumpriu tabela na última rodada da competição. Em Maceió, no estádio Rei Pelé, perdeu para o CSA, neste sábado, por 2 a 1. Thiago Marques e Gustavinho marcaram para os mandantes. Álvaro descontou.