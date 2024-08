O Caxias foi mais do mesmo atuando fora de casa na Série C do Brasileiro. A equipe de Thiago Gomes até realizou uma partida equilibrada diante do Ypiranga, em Erechim, mas voltou a cometer os erros que marcam a campanha do elenco na competição. Faltou efetividade e atenção para evitar a derrota por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (7).