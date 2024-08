O Caxias não aproveitou a oportunidade de se distanciar do Z-4 ao realizar o jogo atrasado da quinta rodada da Série C contra o Ypiranga, na noite desta quarta-feira (7). Mesmo fazendo um jogo equilibrado, a equipe de Thiago Gomes voltou a pecar na defesa e perdeu por 1 a 0, com gol de Zé Vitor, no segundo tempo. Foi a sétima derrota em nove jogos fora de casa.