Os resultados desta segunda-feira (5) ajudaram e o Caxias permanece fora da zona de rebaixamento da Série C 2024. Após perder por 2 a 0 para o São Bernardo, no domingo, a equipe de Thiago Gomes torcia por um empate no confronto direto entre Ferroviário e Sampaio Corrêa, no Ceará, e pela derrota da Aparecidense diante do Remo, em Belém, no complemento da 16ª rodada.