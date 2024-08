Depois de sofrer a oitava derrota na Série C de 2024 para o São Bernardo, no domingo, o grupo de jogadores do Caxias realizou um trabalho regenerativo na manhã desta segunda-feira (5). A atividade ocorreu em no hotel onde está concentrada a delegação, em Santo André (SP). No final da tarde, o elenco embarcou até Chapecó, e de lá viajará de ônibus até Erechim.