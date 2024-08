O Caxias segue sendo o visitante que todo clube da Série C quer receber. O Grená teve uma atuação ruim diante do São Bernardo e voltou a perder na Série C de 2024 depois de duas rodadas. A derrota por 2 a 0 teve como destaque negativo um gol defensável que Thiago Coelho não conseguiu evitar no começo de partida. O duelo ocorreu na noite de domingo (4), no Estádio Primeiro de Maio.