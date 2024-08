Problemas Notícia

Caxias inicia a preparação para encarar o São Bernardo e time pode ter dois desfalques

Após vitória que tirou o clube momentaneamente do Z-4 da Série C, diante do Confiança, elenco de Thiago Gomes já pensa no adversário de domingo (4)

01/08/2024 - 15h36min Atualizada em 01/08/2024 - 16h10min