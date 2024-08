O torcedor do Caxias respirou aliviado neste domingo (18). O time garantiu, em campo, a permanência na Série C do Brasileirão de 2025. O Grená derrotou o ABC com dois gols ainda no primeiro tempo com Gabriel Silva e Welder. Um dos grandes responsáveis para garantir a permanência é o técnico Thiago Gomes, que chegou na reta final. Após a partida, ele comentou sobre os fatores da permanência na Terceira Divisão nacional.