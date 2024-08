Decisão Notícia

Após treino em São Paulo, grupo do Juventude inicia deslocamento para o Rio de Janeiro

Equipe alviverde enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (7), às 21h30min, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, Verdão venceu por 3 a 2, no Alfredo Jaconi

05/08/2024 - 14h54min