ACBF visita Cascavel na antepenúltima rodada da primeira fase da Liga Nacional

Time laranja chega embalado, após vitória de virada diante do São José por 5 a 3. Partida no Paraná acontece neste sábado (24), às 19h, no Ginásio Odilon Reinhardt

23/08/2024 - 16h15min Atualizada em 23/08/2024 - 16h15min