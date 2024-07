Foco no confronto gaúcho Notícia

Técnico Roger Machado pode ter um desfalque para encarar o Grêmio

Alviverde chegou na madrugada desta sexta-feira (5) a Caxias do Sul após perder para o Bahia na última rodada da Série A do Brasileiro. Equipe terá um único treinamento para definir o time para o jogo de domingo (7), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, diante do Tricolor. Técnico Roger Machado pode promover uma mudança na equipe

05/07/2024 - 17h52min