O Juventude já sente os reflexos da carga de jogos. O lateral-direito João Lucas teve uma lesão na coxa. O atleta vira desfalque do time. Quem também segue fora com o mesmo problema é o zagueiro Danilo Boza. Contra o Criciúma, na derrota por 2 a 1, no sábado, o técnico Jair ventura teve que poupar o lateral-esquerdo Alan Ruschel, pois tinha risco de lesão.