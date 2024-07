Roger Machado deixará o Juventude? Essa é a pergunta mais feita nos últimos dias por conta do interesse do Inter no treinador. Em meio a esse contexto de dúvida, o Ju teve dois jogos. Primeiro, empatou com o Inter e se classificou na Copa do Brasil. E, nesta terça-feira (16), conseguiu mais um ponto, agora contra o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Brasileirão.