Juventude terá dois desfalques e retornos importantes para enfrentar o Criciúma

Técnico Jair Ventura terá novamente apenas um treinamento para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando encara o Tigre, no Estádio Alfredo Jaconi, pela abertura do returno da Série A

25/07/2024 - 15h07min